Grosse tension au PSG après une agression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d’un gros tampon de Dante lors du match entre l’OGC Nice et le PSG, Achraf Hakimi a ensuite été averti pour contestation, au même titre que son capitaine Marquinhos. Luis Enrique est revenu sur ce fait de jeu et dénonce l’agression subie par son latéral droit marocain durant ce match.

Le PSG a été tenu en échec sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche soir en championnat (1-1), et après une bien terne première période, les hommes de Luis Enrique ont finalement réussi à égaliser grâce à Nuno Mendes. Mais cette rencontre a également été marquée par une décision arbitrale discutable et les cartons jaunes reçus par Achraf Hakimi et Marquinhos pour contestation, alors que Dante venait de mettre un énorme coup au latéral droit du PSG.

Mercato : Le PSG pensait recruter une star, c’est raté ! https://t.co/DUyuJngiiI pic.twitter.com/pzDi4cTypY — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

« Une agression »

Interrogé en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique est revenu sur cet épisode : « Je suis fier qu’après une mauvaise première période, j’insiste sur le mot « mauvaise, mes joueurs ont maintenu un état d’esprit positif, notamment après la fin de la première période où il y a eu cette agression sur Hakimi. C’est une action qui aurait mérité d’être analysée », estime l’entraîneur du PSG.

Un PSG plus calme par la suite

« Mes joueurs ont reçu deux cartons jaunes pour protestation, mais en deuxième période il n’y a eu aucune protestation de la part de mes joueurs », poursuit Luis Enrique, qui estime donc que ses joueurs ont fait preuve d’une bonne attitude.