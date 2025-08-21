Gros retour au PSG, Luis Enrique a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une première victoire tranquille sur la pelouse du FC Nantes la semaine dernière, le PSG va recevoir le SCO d’Angers au Parc des Princes ce vendredi soir en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. De retour dans le groupe parisien après sa suspension, João Neves devrait être aligné d’entrée par Luis Enrique.

Le PSG est de retour aux affaires. Peu préparés après avoir repris l’entraînement début août, les Parisiens ont néanmoins réussi leur entame de saison avec une victoire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, ainsi qu’un succès inaugural en championnat sur la pelouse du FC Nantes (0-1).

João Neves de retour au PSG Ce vendredi soir, la formation de Luis Enrique va retrouver la clameur de ses supporters avec la réception du SCO d’Angers (20h45). Pour cette première de la saison au Parc des Princes, Luis Enrique pourrait modifier son onze titulaire. Suspendu pour les deux premiers matchs de la saison, João Neves est bien présent dans le groupe du PSG.