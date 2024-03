Frayeur pour une star du PSG, le Samu est appelé

Alexis Brunet

Le PSG se déplace sur la pelouse de Montpellier en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique a fait appel à Ousmane Dembélé, le meilleur passeur du club. Mais il se pourrait que le coach parisien ne puisse pas compter sur son attaquant. En effet, ce dernier aurait le tympan percé, incitant le PSG à faire appel au Samu.

Le PSG est en tête de la Ligue 1, et possède une avance de neuf points sur le deuxième du championnat, Brest. Cela permet aux Parisiens d'aborder tranquillement la rencontre face à Montpellier, pour le compte de la 26ème journée. Les joueurs du MHSC, eux, ont besoin de points, puisqu'ils ne possèdent qu'une longueur d'avance sur le FC Nantes, seizième, et barragiste.

Luis Enrique se méfie de Montpellier

Même avec une confortable avance, le PSG veut gagner tous les matches. Mais Luis Enrique se méfie de Montpellier, qui pourrait l'emporter, grâce au soutien de ses supporters. Ses propos sont rapportés par le site officiel du PSG. « On cherche à continuer d’évoluer. Ce ne sera pas un match facile, ce n’est jamais simple à l’extérieur. Nous devrons être concentrés. On se bat pour gagner des titres, et gagner chaque match. Nous voulons poursuivre notre bonne série. Il est vrai que l'on reste sur trois matches nuls d'affilée en championnat, mais je ne suis pas préoccupé car on a aussi été très bon en Coupe de France, en Champions League ou à Monaco. Nous ne regardons pas l'écart de points, nous voulons juste être champions le plus tôt possible. On veut lutter pour tous les titres et à Montpellier, qui jouera devant ses supporters, ce sera difficile. »

Ousmane Dembélé aurait le tympan percé