Frayeur au PSG, le verdict tombe !

PSG : Rien d'inquiétant pour Kimpembe

Selon les informations de RMC Sport, Presnel Kimpembe a été victime d'une semelle mardi dernier à l'entrainement. Mais heureusement pour le vice-capitaine du PSG, il y a eu plus de peur que de mal. A en croire le club de la capitale, Presnel Kimpembe n'a rien d'inquiétant. Le numéro 3 parisien peut donc pousser un ouf de soulagement, lui qui a manqué près de deux ans de compétition après sa rupture du tendon d'Achille. « Cela a été une longue année. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille, c'est la pire blessure, pire que les croisés. À ce moment-là, on remet un peu tout en cause, et même si on me voit un peu comme mort, je sais que je vais revenir. Jamais de ma vie j'aurais pu penser faire 1 an et demi, voire 2 ans sans jouer, et être aussi patient », avait d'ailleurs déclaré Presnel Kimpembe avant son grand retour.