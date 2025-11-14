«Fragile», un joueur du PSG en plein calvaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a cherché à se séparer définitivement de Randal Kolo Muani. Alors que son transfert vers la Juventus a été avorté, l’attaquant français a rejoint Tottenham en prêt, mais ne parvient pas à s’y imposer pour le moment. Une situation qui rend le buteur en position fragile selon Harold Marchetti.

Derrière Neymar et Kylian Mbappé, la troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG se nomme Randal Kolo Muani. L’attaquant né en 1998 n’a malheureusement jamais réussi à s’imposer au sein de l’attaque parisienne, si bien qu’en janvier 2024, ce dernier a été envoyé en prêt du côté de la Juventus.

Kolo Muani en pleine galère Auteur de bonnes prestations en Italie, Kolo Muani espérait s’engager définitivement à la Juve, qui a finalement fait machine arrière. En fin de mercato cet été, le PSG a prêté son joueur à Tottenham. Mais l’international Français ne parvient pas à s’imposer chez les Spurs, et a même perdu sa place en équipe de France. Une situation inquiétante selon le journaliste du Parisien Harold Marchetti.