«Fragile», un joueur du PSG en plein calvaire !

Cet été, le PSG a cherché à se séparer définitivement de Randal Kolo Muani. Alors que son transfert vers la Juventus a été avorté, l’attaquant français a rejoint Tottenham en prêt, mais ne parvient pas à s’y imposer pour le moment. Une situation qui rend le buteur en position fragile selon Harold Marchetti.
Derrière Neymar et Kylian Mbappé, la troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG se nomme Randal Kolo Muani. L’attaquant né en 1998 n’a malheureusement jamais réussi à s’imposer au sein de l’attaque parisienne, si bien qu’en janvier 2024, ce dernier a été envoyé en prêt du côté de la Juventus.
Kolo Muani en pleine galère
Auteur de bonnes prestations en Italie, Kolo Muani espérait s’engager définitivement à la Juve, qui a finalement fait machine arrière. En fin de mercato cet été, le PSG a prêté son joueur à Tottenham. Mais l’international Français ne parvient pas à s’imposer chez les Spurs, et a même perdu sa place en équipe de France. Une situation inquiétante selon le journaliste du Parisien Harold Marchetti.
« Son statut reste fragile »
« Son passage compliqué au PSG et sa concurrence chez Tottenham, notamment avec Richarlison, montrent que son statut reste fragile. Mais c’est justement ce côté “joueur qui doit prouver sa valeur à chaque match” qui fait de lui un joker précieux : capable de débloquer une situation et de changer un match en quelques instants », écrit ce dernier ce vendredi sur le site du quotidien.