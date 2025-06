«Foutu dehors», un joueur de légende signe au PSG !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG retrouvera Lionel Messi dimanche en Coupe du Monde des clubs, Jérôme Rothen est revenu sur les circonstances du transfert de la légende argentine du FC Barcelone au Parc des Princes, à l'été 2021. Et alors que Messi n'a pas hésité à critiquer le PSG après son départ, Rothen lui rappelle qu'il avait été foutu dehors par le Barça auparavant.

« Barcelone ils t’ont mis dehors parce qu’ils ne pouvaient plus te le payer »

Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a pointé du doigt les critiques de Lionel Messi envers le PSG après son départ : « Bien sûr que tout le monde est critiquable, encore plus quand tu t’es foutu de la gueule du monde au Paris Saint-Germain pendant 2 ans, alors que c’est le PSG qui t’a sauvé ! Déjà ton salaire, à Barcelone ils t’ont mis dehors parce qu’ils ne pouvaient plus te le payer, et il n’y avait aucun club en Europe qui lui permettait de toucher autant et de rester au très haut niveau pour gagner la Coupe du monde. On a très bien compris que c’était pour ça que t’es venu à Paris. Pourquoi derrière tu te plains ? Pourquoi tu dis : « On m’a mis dehors et le club ne m’a pas respecté » mais pourquoi toi t’as respecté les gens ici ? Il n’a respecté personne, et encore moins les Français », lâche l'ancien milieu offensif du PSG.