Flop au PSG : Il balance tout sur ses galères !

Arrivé au PSG en provenance du FC Séville en 2016, Grzegorz Krychowiak n'a clairement pas brillé sous le maillot du club de la capitale. Ayant joué 11 matchs lors de la saison 2016-2017, le Polonais a été un flop que Paris a d'ailleurs vite exfiltré. Mais comment expliquer un tel échec ? Krychowiak a donné sa réponse.
Pour Grzegorz Krychowiak, l'aventure au PSG aura été brève. Recruté en 2016, le Polonais a quitté le club de la capitale dès l'été 2017, d'abord en étant prêté à West Bromwich puis au Lokomotiv Moscou, avant un transfert définitif en Russie en 2019. Krychowiak à Paris, ça aura donc été un échec. Un raté sur lequel est revenu l'ancien joueur du PSG au cours d'un entretien accordé à AS.
« C'était à cause de la concurrence »
« Pourquoi je n'ai pas réussi au PSG ? Je pense que c'était à cause de la concurrence, car je ne crois pas que ce soit par manque d'efforts. Même pendant mes jours de repos, j'allais au centre d'entraînement avec l'entraîneur adjoint. Je ne pouvais pas faire plus de mon côté », a expliqué dans un premier temps Grzegorz Krychowiak.
« Paris a été une année difficile pour moi »
L'ancien du PSG a ensuite ajouté : « J'étais heureux au PSG ? Paris a été une année difficile pour moi car je ne jouais pas. L'aspect footballistique était donc compliqué, mais la vie à Paris était agréable ; je vivais dans une belle ville. Quand j'étais ici avec ma femme, tout allait bien. Mais bien sûr, c'est difficile de jouer au football quand on est remplaçant ; quand on ne joue pas, on perd confiance. Le PSG est un plus grand club que Séville, ils jouent la Ligue des Champions, ils visent les titres… J'ai essayé de travailler plus dur, mais c'est la vie ; je ne suis ni le premier ni le dernier joueur à qui cela arrivera ».