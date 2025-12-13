Flop au PSG : Il balance tout sur ses galères !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG en provenance du FC Séville en 2016, Grzegorz Krychowiak n'a clairement pas brillé sous le maillot du club de la capitale. Ayant joué 11 matchs lors de la saison 2016-2017, le Polonais a été un flop que Paris a d'ailleurs vite exfiltré. Mais comment expliquer un tel échec ? Krychowiak a donné sa réponse.

Pour Grzegorz Krychowiak, l'aventure au PSG aura été brève. Recruté en 2016, le Polonais a quitté le club de la capitale dès l'été 2017, d'abord en étant prêté à West Bromwich puis au Lokomotiv Moscou, avant un transfert définitif en Russie en 2019. Krychowiak à Paris, ça aura donc été un échec. Un raté sur lequel est revenu l'ancien joueur du PSG au cours d'un entretien accordé à AS.

« C'était à cause de la concurrence » « Pourquoi je n'ai pas réussi au PSG ? Je pense que c'était à cause de la concurrence, car je ne crois pas que ce soit par manque d'efforts. Même pendant mes jours de repos, j'allais au centre d'entraînement avec l'entraîneur adjoint. Je ne pouvais pas faire plus de mon côté », a expliqué dans un premier temps Grzegorz Krychowiak.