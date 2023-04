 Fiasco à répétition au PSG, le coupable est désigné

Thomas Bourseau

Le PSG ne cesse de se rater en Europe malgré les attentes élevées et assumées par les propriétaires dès le lancement du projet QSI. Cette politique serait responsable des échecs à répétition selon Jérôme Rothen.

Dès le lancement du projet QSI, qui a été initié par l’arrivée des investisseurs qataris à l’été 2011, la couleur était annoncée par les dirigeants de l’époque. Que ce soit Leonardo qui occupait la fonction de directeur sportif ou le président Nasser Al-Khelaïfi qui est toujours en poste, l’objectif était clair : le PSG qui allait être bâti devait se battre impérativement pour un sacre en Ligue des champions. Ce qui aurait fait du PSG le deuxième club après l’OM à mettre ses mains sur la Coupe aux grandes oreilles.

Le Qatar a annoncé la couleur dès son arrivée, ce qui a desservi le PSG

Malgré de belles promesses lors des premières années du PSG en Ligue des champions sous l’ère QSI et une finale en 2020 lors du Final 8, le Paris Saint-Germain peine à trouver la recette pour s’asseoir sur le toit de l’Europe. D’ailleurs, le PSG est sorti par la toute petite porte des 1/8èmes de finale de la C1 l’année dernière et cette saison. Ancien joueur du PSG et actuel consultant pour RMC , Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a fallu faire le bilan de ces échecs à répétition et l’atmosphère pesante chaque année au PSG : le coupable est le club et sa politique prônée depuis le lancement du projet.

PSG : Malaise au Qatar pour le mercato ? https://t.co/hUrmn6ydzL pic.twitter.com/BmPWsVOxYv — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Pour Rothen, le PSG a donné le bâton pour se faire battre