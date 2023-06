Fête, alcool … Après son départ du PSG, il déballe tout sur Neymar

Alexis Brunet

Cet été le PSG veut mettre de l'ordre dans le club. Beaucoup de joueurs présents dans l'effectif actuel ont des chances de ne plus être là, la saison prochaine. Cela sera peut-être le cas de Neymar. Le Brésilien est poussé vers la sortie par Luis Campos. On lui reproche entre autres, son hygiène de vie, ce n'est pas Ander Herrera qui viendra dire le contraire, lui qui s'est confié sur les fêtes de l'attaquant.

L'année dernière, le PSG avait affirmé par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, qu'il souhaitait mettre fin au blingbling. Un an plus tard, il se pourrait bien que ces paroles deviennent réelles. En effet, le club de la capitale s'est séparé il y a quelques jours de Lionel Messi. Pour le plus grand plaisir de nombreux supporters parisiens, qui n'appréciaient pas notamment la paresse défensive du septuple Ballon d'Or.

Après Messi, Neymar pourrait partir du PSG

Il est possible que Messi ne soit pas la seule star offensive à quitter le PSG cette saison. Luis Campos, souhaite plus que tout se débarrasser de Neymar. Le Brésilien coûte très cher au club, au niveau du salaire, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il est engagé jusqu'en 2027. Cela ne sera donc pas facile.

Ander Herrera balance sur les soirées de Neymar