Fake news confirmée sur une star du PSG

Ces derniers jours, les réseaux sociaux se sont enflammés à propos du divorce entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk. Une information a fait le buzz, relatant alors la stratégie du joueur du PSG de mettre toute sa fortune au nom de sa mère pour que son ex-femme ne récupère rien. Finalement, tout cela n'est qu'une fake news et cela a encore été démontré.

Accusé de viol, Achraf Hakimi doit désormais gérer la procédure de divorce avec Hiba Abouk. Le couple s'est séparé ces dernières semaines, mais voilà que cela fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Certains ont alors rapporté que le joueur du PSG avait mis toute sa fortune au nom de sa mère afin que son ex-femme ne récupère pas 50% de ses biens. De quoi faire le buzz, mais pour So Foot , l'avocate Me Tiphaine Mary a démonté cette information, évoquant à son tour une fake news à propos d'Achraf Hakimi.

« Aucun intérêt à mettre ses biens au nom de sa mère »

« En général, quand on a des carrières comme ça et qu’on gagne autant d’argent, on fait un contrat de séparation de biens. Et dans ce cas-là, il n’aurait aucun intérêt à mettre ses biens au nom de sa mère, puisque son épouse n’aurait de toute façon aucun droit sur les biens acquis par lui seul. (...) Les juges français pourraient considérer qu’il organise son insolvabilité et ça n’aurait pas d’incidence au moment du partage des biens. (...) Il est écrit partout qu’elle l’aurait appris devant le juge, ce qui renforce l’aspect fake news, parce qu’une procédure de divorce, c’est contradictoire. On doit se communiquer toutes les pièces avant l’audience de plaidoirie. On n’arrive pas le jour de l’audience avec tout un tas de donations pour lui dire : “Tu n’as le droit à rien.” Donc elle l’aurait su avant », explique-t-elle pour commencer sur le divorce entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk.

« Cette fake news n’a pas de sens à plusieurs égards »