Épaulé par Messi et Mbappé, il a sauvé sa peau au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 au PSG, Christophe Galtier est menacé actuellement, et ce, parce que les résultats de son équipe laissent à désirer. Alors que le duel face au LOSC aurait pu causer sa perte, le technicien parisien a finalement réussi à se sauver, et ce, grâce à Lionel Messi, Kylian Mbappé et son coaching gagnant de fin de match.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. Alors que le club parisien est sur une terrible série depuis le début de l'année 2023, le technicien français aurait joué sa place contre le LOSC. Mais heureusement pour lui, Christophe Galtier a trouvé la solution pour prendre les trois points.

Coup de gueule de Mbappé : Neymar trouve un allié après sa provocation https://t.co/xBYGBg4q4q pic.twitter.com/rmJaLv9WlP — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Christophe Galtier a sauvé sa tête contre le LOSC

Au terme d'un match au scénario fou, le PSG a finalement battu le LOSC (4-3). Et selon Jérôme Rothen, Christophe Galtier a permis à son équipe de l'emporter grâce à son coaching de fin de match, même s'il a été aidé par Kylian Mbappé et Lionel Messi, tous les deux buteurs ce dimanche après-midi.

«Tous les changements qu'il fait ont porté leurs fruits»