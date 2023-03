Énorme aveu au PSG, il rivalise avec Mbappé

La rédaction

Nuno Mendes, arrière gauche du PSG, est l'une des grandes satisfactions de la saison. Agé seulement de 20 ans, il a déjà marqué deux buts et réalisé cinq passes décisives en 27 matchs. De surcroit, sa vitesse fait aussi beaucoup de dégâts dans les défenses adverses. Ce qui lui fait un point commun avec Kylian Mbappé, même si Nuno Mendes avoue être moins rapide que son coéquipier.

Le seul petit défaut que l'on pourrait trouver à Nuno Mendes ce sont ses multiples blessures. Blessures qui lui ont déjà fait manquer dix matchs cette saison. Sur le côté gauche de l'attaque parisienne sa vitesse, cumulée à celle de Kylian Mbappé, fait des ravages avec le PSG, mais l'international portugais avoue tout de même que son coéquipier français court un peu plus vite que lui.

La course à la rapidité

Déjà au PSG la saison dernière, il n'était alors arrivé que sous la forme d'un prêt. Le PSG avait été convaincu par ce que pouvait apporter le défenseur portugais, à juste titre. Sa vitesse est une sacrée qualité chez lui, lui qui a été flashé à 34,4km/h en Ligue des Champions cette saison. Un peu moins que les 36km/h de Kylian Mbappé.

PSG - Haaland : Une opération à 290M€ est dévoilée, le Qatar est fixé https://t.co/8iUatSJzJe pic.twitter.com/p1PBSIKnk6 — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

« Nous sommes deux joueurs très rapides »