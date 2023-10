En plein calvaire, un joueur du PSG sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nuno Mendes ne portera plus le maillot du PSG en 2023. Le joueur portugais a été opéré avec succès des ischios-jambiers et sa durée d'indisponibilité est estimée à quatre mois. Un coup dur pour l'international portugais, qui enchaîne les coups durs. Ce dimanche, il a tenu à publier un message sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles.

Les galères continuent pour Nuno Mendes. Régulièrement victime de pépins physiques, le joueur du PSG est, finalement, passé par la case opération. « Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du PSG a pris la décision d'effectuer une intervention chirurgicale en Finlande » a expliqué le club parisien.

Nous sommes tous avec toi Nuno, à très vite sur les terrains ! 💪❤️💙 pic.twitter.com/fEAIlgjwDC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2023

Le message de Nuno Mendes après son opération

Opéré avec succès des ischios-jambiers vendredi dernier, Nuno Mendes a publié un message sur son compte Instagram. « Après de nouveaux tests, j’ai dû subir une intervention chirurgicale qu va m’éloigner des terrains pendant encore plusieurs mois. C’est un moment très difficile car cela quelques temps que je n’ai pas pu faire ce que j’aime le plus faire au monde, jouer au football » a lâché le joueur.

« Place maintenant au travail pour revenir au plus vite »