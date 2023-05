En plein calvaire au PSG, il reçoit le soutien de Galtier

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il a rejoint le PSG l'été dernier, Hugo Ekitike vit des mois très délicats. L'attaquant peine à se montrer décisif et son comportement fait couler beaucoup d'encre. Sorti sur blessure après voir montré des choses intéressantes, il a reçu le soutien de son entraineur Christophe Galtier, très élogieux à son sujet.

Comme toutes les recrues parisiennes du dernier mercato estival, Hugo Ekitike vit une aventure très compliquée avec le PSG. Et comme si cela ne suffisait pas, il a été contraint de céder sa place sur blessure face à l'AJ Auxerre dimanche soir. Pourtant, Ekitike faisait son match. Son absence s'est faite ressentir en deuxième période comme l'a souligné Christophe Galtier en conférence de presse.

«A partir du moment où Hugo est sorti, cela a été plus difficile»

Christophe Galtier était très satisfait du match d'Hugo Ekitike et il l'a bien fait comprendre. « A partir du moment où Hugo est sorti, cela a été plus difficile. Il était très bien positionné dans le repli défensif pour contrarier les sorties de balle. Après sa sortie, on n’a plus récupéré de ballons hauts et il a fallu défendre intelligemment. Il était très frustré à la pause. Ses camarades et moi-même avons fait en sorte qu’il se relâche. Il a très peu joué et, comme tous les attaquants, il a envie et besoin de marquer, et ce n’est pas le cas. Il y avait de la frustration à la pause. Si tout va bien, il aura des opportunités, s’il est plus relâché lors des deux prochains matches », a déclaré le coach du PSG devant les journalistes avant de faire un point sur la blessure de son attaquant.

«Ça n’a pas l’air grave»