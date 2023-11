 En direct, Zaïre-Emery met la pression au PSG !

Thomas Bourseau

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery va bénéficier de ses premières minutes en équipe de France en ce mois de novembre. Une « très grande fierté » selon le principal intéressé qui a cependant tenu à faire savoir que rien n’était acté pour sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain.

Warren Zaïre-Emery commence sérieusement à se faire une place de premier choix au PSG. D’ailleurs, le capitaine de l’équipe de France Espoirs va, à 17 ans, déjà être surclassé une nouvelle fois chez les A puisque Didier Deschamps l’a convoqué pour la trêve internationale de ce mois de novembre avec les deux derniers matchs de la phase de qualification pour l’Euro face à Gibraltar le 18 novembre prochain et la Grèce le 21 novembre.

«Je suis très content, c’est une très grande fierté»

Pour Prime Video, Warren Zaïre-Emery s’est confié sur sa joie d’avoir été appelé par le sélectionneur de l’équipe de France la semaine dernière. « L’équipe de France ? Je suis très content, c’est une très grande fierté et ça montre qu’il (Didier Deschamps, ndlr) me fait confiance aussi. Je reste moi-même et c’est un travail quotidien que je fais chaque jour. Je n’ai pas les mots, je suis juste très content ».

«Si la prolongation du PSG est quasiment bouclée ? Je ne sais pas, il faut voir»