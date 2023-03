En direct, il balance sur Messi qui «en a rien à fou*** du PSG»

Thibault Morlain

Depuis plusieurs mois maintenant, l’avenir de Lionel Messi est l’un des gros sujets du côté du PSG. En effet, l’Argentin arrive au terme de son contrat et la question est de savoir où il jouera la saison prochaine. Plusieurs rumeurs circulent, mais du côté du PSG, on veut conserver Messi et lui offrir une prolongation. Une décision que ne comprend absolument pas Daniel Riolo, qui s’est alors lâché sur le numéro 30 parisien.

L’Arabie Saoudite, l’Inter Miami, le FC Barcelone… Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Lionel Messi. Et pour cause. L’Argentin arrive au terme de son contrat avec le PSG et pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. A moins qu’il ne prolonge avec le club de la capitale. C’est l’objectif du PSG comme l’a d’ailleurs récemment confirmé Nasser Al-Khelaïfi à Marca : « Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d’erreurs ». Ça discute donc en coulisses, mais pour le moment, le PSG et Lionel Messi n’ont trouvé aucun accord pour une prolongation de contrat, ce qui pour Daniel Riolo serait une très mauvaise idée.

« Ça me gave »

Fan du PSG et de Lionel Messi, Daniel Riolo ne souhaite pas pour autant voir l’Argentin rester à l’issue de la saison. En effet, au micro de RMC , lors de L’After Foot , il a balancé sur Messi : « Messi, il est cuit et surtout son côté je ne parle pas, je ne dis jamais rien, ça me gave à un point qui est insupportable. Ça me gave. Le voir heureux avec l’Argentine, limite sur la piste de danse, je trouve que c’est extraordinaire, mais autant les tergiversations de la rumeur… Ils ont vraiment s’en rendre compte au PSG que Messi en a rien à foutre du PSG ? ».

« Messi n’en a rien à cirer »