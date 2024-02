Drame au PSG, le boss convoque une légende !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, l’ancien entraîneur du PSG Artur Jorge est décédé à 78 ans. Entraîneur du club parisien de 1991 à 1994 puis de 1998 à 1999, le Portugais a marqué l’histoire des Rouge et Bleu. Ce dimanche, un hommage est prévu avant la rencontre face au Stade Rennais (17h05). Hommage auquel participera notamment le légendaire président parisien Michel Denisot.

Le PSG endeuillé. Ce jeudi 22 février, une figure marquante du club parisien s’en est allé. Artur Jorge, entraîneur ayant mené le club de la capitale vers le titre de champion de France en 1994, est décédé à l’âge de 78 ans. Rapidement, de nombreux hommages ont été rendus au Portugais.

Al-Khelaïfi rend hommage à Artur Jorge

Par le biais d’un communiqué publié jeudi, le PSG ainsi que l’actuel président Nasser Al-Khelaïfi ont tenu à s’exprimer sur Artur Jorge. « Au nom de la famille du Paris Saint-Germain je tiens à rendre un hommage sincère à notre ancien entraîneur Artur Jorge, qui nous a malheureusement quittés. Artur a joué un rôle important dans notre histoire et nous lui serons toujours reconnaissants de sa contribution. Nous nous souviendrons de lui pour sa passion, son exigence et sa culture du haut niveau qu'il a amenées à Paris. Le Paris Saint-Germain présente à sa famille et à ses amis ses plus sincères condoléances » .

Michel Denisot convié à l’hommage pour Artur Jorge