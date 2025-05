Doué-Barcola : Le PSG confirme une bagarre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier au PSG pour environ 50M€ en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué n'a pas manqué de rapidement crever l'écran à Paris au point de devenir un sérieux concurrence pour Bradley Barcola. Une bagarre pour une place de titulaire commentée par Luis Enrique.

Alors qu'il est monté en puissance durant toute la saison dernière, Bradley Barcola a vu Désiré Doué suivre la même trajectoire cette saison après son transfert en provenance du Stade Rennais. Par conséquent, après une excellente première partie de saison, l'ancien ailier de l'OL a vu Doué prendre le dessus petit-à-petit. Le deux grands espoirs du football français se livrent donc une belle bagarre que Luis Enrique a commentée.

Luis Enrique commente la concurrence entre Doué et Barcola

« Je vais te répondre la même chose pour Désiré Doué que pour Bradley Barcola, João Neves, Warren Zaïre-Emery ou Fabian Ruiz. C'est pareil. Au fil de la saison, l'important, c'est que les joueurs s'améliorent. Je crois qu'on parle de joueurs qui se sont tous améliorés au niveau individuel. Au niveau collectif, ils apportent beaucoup de choses à l'équipe tout au fil de la saison », confie l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«L'important, c'est que les joueurs s'améliorent»

« Ce n'est pas que Bradley est moins bien maintenant par rapport au début de saison. Ou que Désiré Doué est meilleur qu’en début de saison. Non, c'est une évolution où il y a des hauts et des bas. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils montrent qu'ils sont préparés à aider l'équipe chaque fois qu'ils ont l'opportunité de participer en tant que titulaire ou en sortant du banc. Ils sont très jeunes. Ils ont besoin de passer par ce processus pour pouvoir s'améliorer. Et en ce sens, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples au sein de l'équipe de joueurs qui ont été, sont et seront très importants », ajoute Luis Enrique.