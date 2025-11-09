Deux phénomènes au PSG : Luis Enrique jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Lyon dimanche, Luis Enrique a notamment évoqué la montée en puissance de certains Titis à savoir Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. En l'absence de plusieurs cadres, l'entraîneur du PSG est ravi de pouvoir compter sur ces jeunes joueurs.

Alors que l'effectif du PSG est frappé par de nombreuses blessures, Luis Enrique ne perd jamais une occasion de lancer des jeunes joueurs. Et certains ont pris une place importante à l'image de Senny Mayulu ou Warren Zaïre-Emery qui revient très fort comme s'en réjouit Luis Enrique en conférence de presse.

Luis Enrique s'enflamme pour Mayulu et Zaïre-Emery « Il a été important pour l'équipe et pour moi. Il est un joueur très différent, parce qu'il montre sa qualité tout le temps, peu importe son niveau de confiance. Il est très mature, il est prêt tout le temps, c'est un bonheur de travailler avec lui. Il est un leader par l'exemple, il montre comment un joueur doit se comporter même quand il manque un peu de confiance. Il a été et est toujours exemplaire », lâche-t-il dans un premier temps avant de s'enflammer également pour Senny Mayulu.