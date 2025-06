Désiré Doué avec Rayan Cherki, la grande annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rayan Cherki a quitté l’OL, son club formateur, pour rejoindre Manchester City. Un choix effectué un an après celui de Désiré Doué pour le PSG. Médaillés d’argent aux JO de Paris 2024 ensemble, Doué et Cherki ne surprennent pas forcément Manu Koné tant le talent était là depuis le début.

Il y a près d’un, Thierry Henry se lançait en quête de la médaille d’or avec l’équipe masculine de football pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le coach du groupe composé notamment de Désiré Doué et de Rayan Cherki a échoué au stade de la finale face à l’Espagne (3-5), et a dû se contenter de la médaille d’argent.

«A tout moment, ça allait forcément aller tout en haut direct» Depuis, Désiré Doué a brillé avec le PSG en s’asseyant sur le toit de l’Europe et Rayan Cherki a tout juste changé de club en troquant la tunique de l’OL pour celle de Manchester City. Interrogé sur ses deux coéquipiers en équipe de France olympique et chez les Bleus, Manu Koné a tenu un discours clair sur Doué et Cherki. « Après, en termes de temps, au bout d’un an, je ne sais pas. C’est sûr qu’ils étaient déjà à un niveau de talent pur très haut. Si on parle que de talent pur. À tout moment, ça allait… On ne sait pas quand, mais à tout moment, quand ça allait vraiment fonctionner, ça allait forcément aller tout en haut direct ».