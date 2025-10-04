Désiré Doué à Lille : La surprise du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent des terrains depuis le 5 septembre et la victoire de l'équipe de France contre l'Ukraine, Désiré Doué est sur le chemin du retour. D'ailleurs, le PSG pourrait envisager de lui offrir quelques minutes à Lille dimanche. Mais pour cela, Luis Enrique attendra qu'il y ait zéro risque de rechute.

Lorsqu'il sort sur blessure le 5 septembre dernier à la mi-temps du match opposant l'équipe de France à l'Ukraine, Désiré Doué ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. Mais rapidement, le PSG lève le voile et annonce un mois d'absence. Par conséquent, cela pourrait lui permettre de jouer dimanche à Lille, un mois pile après sa blessure. Mais le journaliste du Parisien Dominique Séverac ne croit que moyennement à cette surprise.

Doué présent contre Lille ? « Doué, il sera rétabli après la trêve. Est-ce que le staff lui donnera quelques minutes à Lille ? Ce n'est pas dans les habitudes de Luis Enrique qui relance un joueur quand il y a zéro risque », confie-t-il dans un chat organisé sur le site du Parisien, avant d'évoquer la situation de Joao Neves, absent du onze de départ à Barcelone à la dernière minute.