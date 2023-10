Deschamps interpelle cette recrue du PSG

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de convoquer une nouvelle fois Randal Kolo Muani. Alors que l'attaquant du PSG est en concurrence avec Olivier Giroud et Marcus Thuram pour le poste d'avant-centre, le sélectionneur des Bleus a fait passer un message clair sur sa hiérarchie.

Sans surprise, Didier Deschamps a convoqué Randal Kolo Muani pour ce rassemblement de l'équipe de France. Pour affronter les Pays-Bas puis l'Ecosse, le sélectionneur des Bleus a décidé de faire confiance au buteur du PSG, ainsi qu'à Olivier Giroud et Marcus Thuram pour le poste de numéro 9.

«La hiérarchie est évolutive»

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps s'est prononcé sur la hiérarchie de ses avant-centres. « La hiérarchie est évolutive, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui va marquer trois buts et qu'un autre ne marque pas que celui qui en a marqué trois va passer numéro un. Le profil des joueurs entre dans la réflexion aussi, même si ça n'empêche pas de continuer à être performant » , a précisé le sélectionneur des Bleus , avant d'en rajouter une couche.

«Kolo a un profil différent»