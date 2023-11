Deschamps a trouvé la solution pour un joueur du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 90M€ l’été dernier, Randal Kolo Muani peine à convaincre au PSG dans un rôle d’avant-centre. Par conséquent, à l’occasion du déplacement de l’équipe de France en Grèce mardi soir, Didier Deschamps a décidé d’aligner l’ancien Nantais dans le couloir droit de son attaque. Et Randal Kolo Muani en a profité pour marquer, ce qui pourrait donner des idées à Luis Enrique.

Durant le précédent mercato estival, le PSG n'a pas chômé, notamment pour renforcer son secteur offensif profondément remanié. C'est ainsi que les dernières heures du mercato, Randal Kolo Muani a débarqué en provenance de l'Eintracht Francfort pour 90M€. Aligné au poste d'avant-centre, l'ancien Nantais peine à convaincre depuis sa signature à Paris. C'est la raison pour laquelle, Didier Deschamps a décidé de l'utiliser dans un autre registre, à savoir dans le couloir droit. Et cela a plutôt été efficace puisqu'il a marqué contre la Grèce (2-2) mardi soir. Didier Deschamps s'est prononcé sur son choix.

Kolo Muani à droite, la solution ?

« Je ne vais pas tirer un bilan individuel. Je sais qu’il n’est pas dans sa meilleure position, mais en le décalant un peu, cela le responsabilise un peu moins dans le fait de marquer même s’il a inscrit un très beau but. C’est plus un joueur axe que côté. Il est plus à l’aise à droite mais Ousmane (Dembélé) aussi. En première période, il a été mobile, a travaillé, et ce but va lui faire du bien », assure le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. De son côté, Randal Kolo Muani affichait également son soulagement.

«Ce but, ça fait du bien pour la confiance»