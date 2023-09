«Désastre» pour cette star du PSG, elle veut prendre sa revanche

Jean de Teyssière

En mars 2022, lors des barrages de la zone Europe qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a eu lieu le désastre de Palerme. L'Italie, grande favorite face à la Macédoine du Nord, perd son match 1-0 à domicile à la dernière minute et dit adieu pour la deuxième fois de suite à la Coupe du monde. À l'heure d'affronter la Macédoine du Nord pour la première fois depuis cette terrible épreuve pour les Italiens, Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, veut prendre sa revanche.

Moins d'un an après avoir remporté l'Euro 2020 (disputé en 2021 à cause de la pandémie mondiale), l'Italie termine sa phase de groupe qualificative pour la Coupe du monde 2022 par deux matchs nuls, l'obligeant à disputer les barrages. Avant la finale prévue par tout le monde face au Portugal de Cristiano Ronaldo, l'Italie doit vaincre la Macédoine du Nord, modeste équipe de l'est de l'Europe. Le match prend peu à peu une tournure dramatique à Palerme surtout lorsqu'à la 92ème minute de jeu, le Macédonien Aleksandar Trajkovski lâche une lourde frappe à 25 mètres pour crucifier le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma. Fin de l'aventure pour l'Italie lors de ce « désastre de Palerme », qui retrouve ce samedi la Macédoine du Nord lors des phases de groupes qualificatives pour l'Euro 2024.

« On est encore un peu en colère »

Dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube de l'équipe nationale d'Italie, le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, évoque la rencontre à venir : « Ce n’est pas vraiment un esprit de revanche qui nous anime, car on veut d’abord se concentrer sur nous, mais on sait ce que c’est un match important et ce qu’il s’est passé contre cette équipe à l’époque. On est encore un peu en colère. On veut faire bien et gagner ce match, mais cela ne sera pas facile. On sait qu’il est difficile de jouer sur ce terrain. »

Un crack a tout fait pour signer au PSG https://t.co/NTS8lAMgTo pic.twitter.com/jLcXoUjHEF — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« Nous sommes contents et optimistes, nous avons l’ambition d’accomplir de belles choses »