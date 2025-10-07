Départ du PSG : Le coup de pression d’une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement frustré par le match nul concédé par le PSG, Willian Pacho est monté au créneau après la rencontre. Et le défenseur central équatorien, qui évoque son départ du PSG pour aller en sélection, met la pression pour retrouver un meilleur visage à son retour.

Le PSG pensait probablement avoir fait le plus dur en ouvrant le score sur la pelouse du LOSC dimanche soir avec un magnifique coup-franc de Nuno Mendes (66e), mais Ethan Mbappé (85e) a finalement égalisé en fin de match. Et Willian Pacho, qui est devenu un élément majeur du PSG ces derniers mois, n’était pas satisfait du contenu et l’a fait savoir au micro de Ligue 1 +.

« Il faut s’améliorer » « C’était un match difficile. C’est dur de prendre un but à la fin. C’est une équipe offensive. Il faut s’améliorer collectivement », lâche Pacho, qui est ensuite parti du PSG pour rejoindre sa sélection d’Equateur. Mais l’ancien défenseur central de l’Eintracht Francfort a d’abord mis la pression sur ses coéquipiers parisiens.