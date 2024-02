Départ de Mbappé : Un joueur de Deschamps vend la mèche ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est le rêve de bien des joueurs professionnels. Et Kylian Mbappé n’y fait pas exception. Après des années d’interrogations, il semblerait que 2024 soit la bonne pour le capitaine de l’équipe de France. Et Eduardo Camavinga pourrait lui avoir fait un clin d’oeil.

Le feuilleton Kylian Mbappé ne va plus animer les saisons du PSG à compter de l’été 2024. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain est en fin de contrat et a décidé de se servir de son statut d’agent libre comme révélé par L’Équipe et Le Parisien la semaine dernière. Mbappé aurait annoncé son départ à ses dirigeants et à l’équipe première.

Kylian Mbappé s’en va au Real Madrid ?

Bien qu’Arsenal, Manchester United ou encore Liverpool soient des destinations potentielles pour Kylian Mbappé, le10sport.com vous a confié lundi dernier que le Real Madrid est plus qu’idéalement placé et qu’il faudrait un énorme rebondissement pour que le Real Madrid ne rafle pas la mise dans la course à la signature de Kylian Mbappé.

