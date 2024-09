Départ de Mbappé : Il annonce du très lourd pour le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid. Le Bondynois a laissé un grand vide dans l’attaque parisienne, mais pour le moment, la formation de Luis Enrique pallie parfaitement son départ en dégageant une force collective puissante. Pour l’entraîneur de Brest Eric Roy, ce PSG version 2024-2025 pourrait être meilleur sans son ancienne vedette.

Le PSG est de retour aux affaires. Après la trêve internationale, le club parisien accueille Brest au Parc des Princes ce samedi soir (21h). Les hommes de Luis Enrique vont tenter de poursuivre sur leur très belle lancée concernant ce début de saison, pour la première année sans Kylian Mbappé, qui après sept ans au club a décidé de rejoindre le Real Madrid.

Le PSG s’est totalement trompé avec ce recrutement https://t.co/35WIpMEHST pic.twitter.com/z3LtDBfDrW — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Le PSG brille sans Mbappé

Pour le moment, Luis Enrique et le PSG réussissent leur pari de pallier le départ de l’ex-numéro 7. Avec treize buts inscrits en seulement trois matchs, l’attaque parisienne n’a jamais semblé aussi efficace. Pour les adversaires du PSG, l’absence de Kylian Mbappé pourrait même rendre la tâche encore plus ardue en Ligue 1 du moins. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur brestois Eric Roy a affirmé que le club de la capitale tirait pour le moment profit du départ du Bondynois.

« Tu peux voir une équipe plus armée, plus forte »

« Le fait que Kylian (Mbappé) soit parti a renforcé la dimension collective de cette équipe », a lâché le coach du Stade Brestois. « Parce que quand un grand joueur s'en va, collectivement tu es plus attentif, tu en fais plus. Il va falloir pallier un joueur qui marque une cinquantaine de buts par saison, ce n'est pas évident à remplacer mais si tu en as 4 ou 5 capables de marquer 10 buts... Pour l'instant, c'est ce qu'on voit, tu peux voir une équipe plus armée, plus forte, qui joue plus ensemble, qui donne moins l'opportunité à l'adversaire de pouvoir développer du jeu ».