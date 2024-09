Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid fait une annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé et Vinicius Jr sont scrutés avec attention. Les deux vedettes du Real Madrid ont parfois été critiquées par les médias espagnols, alors que le club madrilène connaît des débuts poussifs. Ce vendredi, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur l’état de forme du Français ainsi que du Brésilien.

L’ère des nouveaux galactiques a bel et bien commencé au Real Madrid. Avec plusieurs stars comme Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr, et désormais Kylian Mbappé, le club merengue n’aura jamais été aussi bien doté offensivement. Mais la parfaite entente et association entre ces vedettes prend du temps.

Des débuts mitigés pour Mbappé et Vinicius Jr

Depuis le début de saison, les débuts de Kylian Mbappé, mais également les performances de Vinicius Jr ont été revues à la loupe. Si le Français a inscrit son premier doublé sous la tunique du Real Madrid face au Bétis Séville (2-0) le 1er septembre dernier, l’ancienne gloire du PSG ne parvient pas encore à totalement convaincre le grand public, tout comme l’ailier brésilien.

« Leur état s’est déjà amélioré »

Alors que le Real Madrid reprend du service ce samedi soir face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur l’état de forme de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr. « Il ne me semble pas qu’ils soient touchés, ils s’entraînent bien. Mbappé va de mieux en mieux. Beaucoup oublient qu’ils ont débuté le 9 août. Ils n’ont pas pu faire la pré-saison et leur état s’est déjà amélioré. Ils sont bien et heureux », a lâché l’Italien en conférence de presse.