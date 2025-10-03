Dembélé - Yamal : La polémique relancée ?

Axel Cornic

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain retrouvait le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et même privé de ses stars, le club parisien a réussi à remporter la victoire en terre catalane face d’ailleurs à un Lamine Yamal plus que timide, ce qui lui a valu quelques critiques.

C’était le rendez-vous le plus attendu de ce début de saison. Considérées comme les plus grandes équipes de la saison dernière, le PSG et le FC Barcelone se sont retrouvés pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Et c’est Paris qui a remporté la victoire, en dépit de l’absence de plusieurs stars.

Ce n’était pas le soir de Lamine Yamal C’est le cas d’Ousmane Dembélé, toujours à l’infirmerie. Une occasion manquée pour le Ballon d’Or 2025 de rencontre celui qui a été son principal rival, Lamine Yamal. De retour de blessure, l’Espagnol n’a d’ailleurs pas réalisé une grande prestation ce mercredi, face au PSG.