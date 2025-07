Dembélé - PSG : La folie annoncée en Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Immense favori dans la course au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé est toutefois souvent remis en cause à l'étranger, notamment en Espagne où la presse milite ouvertement pour Lamine Yamal. Et c'est désormais autour des Anglais de s'y mettre. Outre-Manche, on réclame le Ballon d'Or pour... Cole Palmer !

Comme tous les ans, le débat pour le Ballon d'Or est animé. Cette saison, la course semble incertaine bien qu'Ousmane Dembélé fasse figure de favori. Meilleur joueur de la Ligue des champions, qu'il a remportée avec le PSG, l'international français a toutes les chances de le remporter bien qu'en Espagne, on fasse le forcing pour Lamine Yamal, vainqueur de la Liga avec le Barça.

The Sun réclame le Ballon d'Or pour... Palmer ! Mais ce n'est pas tout. C'est au tour de l'Angleterre de s'y mettre. Après la finale de la Coupe du monde des clubs, largement remportée par Chelsea face au PSG (3-0), The Sun fait de Cole Palmer un sérieux prétendant face à Ousmane Dembélé. « Cole Palmer se place en lice pour le Ballon d'Or en détruisant le PSG », titre ainsi le tabloïd anglais attribuant la note de 9 sur 10 à l'international anglais.