Dembélé - PSG : «Il ne joue pas», Riolo relance la polémique avec Deschamps !

Depuis quelques jours, la polémique fait rage entre le PSG et l’équipe de France à cause de la blessure d’Ousmane Dembélé qui sera absent au moins 6 semaines à cause d’une blessure à la cuisse. Et les dernières révélations de Daniel Riolo ne risquent pas de calmer les choses.

Vendredi soir lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé est sorti sur blessure ce qui a rendu fou le PSG. Le club de la capitale avait effectivement envoyé un courrier à la FFF afin de mettre en avant son inquiétude quant à la fatigue musculaire du favori au Ballon d'Or, qui sera absent au moins 6 semaines. Daniel Riolo fait d'ailleurs des révélations sur cette affaire qui a créé de vives tensions entre le PSG et la FFF.

Riolo lâche ses infos sur l'affaire Dembélé « J’ai eu le sentiment qu’on ne travaillait pas de la même façon, avec les mêmes limites en équipe de France et au PSG. Les séances d’entraînement sont ultra perfectionnées avec toutes les données sur GPS. Quand tu cours à l’entraînement, ta vitesse est chronométrée et tu as une alerte pour ne pas dépasser une certaine vitesse. On sait que l’un des points forts de Dembélé est la vitesse avec une pointe qui dépasse largement les 30km/h. il peut pousser à 33, 34, voire 36. A l’entraînement (en équipe de France), ils ne l’ont pas fait pousser au-delà de 29. A 29, au PSG, il ne joue pas. Avec l’équipe de France, il a joué », constate le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.