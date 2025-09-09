Dembélé - PSG : «Il ne joue pas», Riolo relance la polémique avec Deschamps !

Depuis quelques jours, la polémique fait rage entre le PSG et l’équipe de France à cause de la blessure d’Ousmane Dembélé qui sera absent au moins 6 semaines à cause d’une blessure à la cuisse. Et les dernières révélations de Daniel Riolo ne risquent pas de calmer les choses.
Vendredi soir lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé est sorti sur blessure ce qui a rendu fou le PSG. Le club de la capitale avait effectivement envoyé un courrier à la FFF afin de mettre en avant son inquiétude quant à la fatigue musculaire du favori au Ballon d'Or, qui sera absent au moins 6 semaines. Daniel Riolo fait d'ailleurs des révélations sur cette affaire qui a créé de vives tensions entre le PSG et la FFF.
Riolo lâche ses infos sur l'affaire Dembélé
« J’ai eu le sentiment qu’on ne travaillait pas de la même façon, avec les mêmes limites en équipe de France et au PSG. Les séances d’entraînement sont ultra perfectionnées avec toutes les données sur GPS. Quand tu cours à l’entraînement, ta vitesse est chronométrée et tu as une alerte pour ne pas dépasser une certaine vitesse. On sait que l’un des points forts de Dembélé est la vitesse avec une pointe qui dépasse largement les 30km/h. il peut pousser à 33, 34, voire 36. A l’entraînement (en équipe de France), ils ne l’ont pas fait pousser au-delà de 29. A 29, au PSG, il ne joue pas. Avec l’équipe de France, il a joué », constate le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.
«Le PSG remet clairement en jeu la compétence du staff médical des Bleus»
« Quand il s’entraînait (avec les Bleus), il n’a jamais poussé. Au PSG, le préparateur physique, avec le GPS, reçoit l’alerte qui lui dit : "tu ralentis, tu ne pousses pas l’accélération au-delà". Au PSG, s’il ne peut pas aller au-delà, il ne joue pas et là, il a joué. Quand il dit qu’il y a des staffs qui ne communiquent pas ou ne donnent pas les informations, (…) en ce qui concerne le PSG, ce qu’il dit n’est pas vrai. Non seulement ; le PSG a prévenu mais il a fourni le dossier médical en disant: pour nous, il ne faut pas qu’il joue. Le propos de Deschamps ne tient pas parce que la communication du PSG a été claire et nette. Le propos de Deschamps est bancal. (…) Si le staff médical a dit oui, qu’il le fait jouer et qu’il y a un problème, le seul argument que je veux bien entendre, c’est qu’on me prouve par A+B que le staff médical des Bleus est incompétent et bidon. Là, on ouvre un autre champ de réflexion. (…) Dans le communiqué, le PSG remet clairement en jeu la compétence du staff médical des Bleus. Je le lis comme ça », ajoute Daniel Riolo.