Dembélé : Le gros coup de poker du PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG avait suscité de nombreux doutes l’été dernier après le départ de Kylian Mbappé. L’attaquant de 26 ans a signé libre au Real Madrid, laissant le club de la capitale sans buteur vedette. Certains pensaient même que les Rouge-et-Bleu allaient couler sans l’international français, qui inscrivait la grande majorité des buts parisiens les saisons passées.

Le PSG a pris un pari après le départ de Mbappé

Le PSG a malgré tout pris le pari comme le rapporte Le Parisien. Luis Enrique a notamment misé sur Ousmane Dembélé et sur une base collective plus puissante que les individualités cette saison. Son PSG est devenu plus imprévisible puisque le danger peut venir de n’importe qui désormais. Le coach espagnol a partagé les responsabilités offensives entre plusieurs joueurs, et a ainsi remporté son pari.

Luis Enrique a tout changé

En effet, pas moins de 4 joueurs ont passé la barre des 12 buts cette saison : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Désiré Doué. Sur l’ensemble de l’effectif, 11 joueurs ont trouvé le chemin des filets 5 fois ou plus. Le PSG compte également 17 buteurs différents cette saison, symbole de la métamorphose que Luis Enrique a apporté après le départ de Kylian Mbappé.