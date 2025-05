Kylian Mbappé : Le mariage qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

Pour sa première au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas vécu une saison de tout repos. L’ancien du PSG a été au coeur de nombreux problèmes sur le plan collectif, qui ont précipité les mauvais résultats pour les Merengue. Mais l’arrivée de Xabi Alonso, qui remplacera Carlo Ancelotti sur le banc madrilène la saison prochaine, devrait tout changer.

Kylian Mbappé s’attendait sans doute à mieux pour sa première saison au Real Madrid. Arrivé libre après son départ du PSG, l’international français était très attendu. Et sur le plan personnel, l’attaquant de 26 ans n’a pas déçu (40 buts en 54 matchs toutes compétitions confondues). Sur le plan collectif cependant, le champion du monde 2018 a été au coeur de nombreux problèmes.

Le Real Madrid plombé par Mbappé ?

Intégrer Kylian Mbappé dans le onze a totalement déséquilibré l’équipe de Carlo Ancelotti. Le technicien italien n’a d’ailleurs jamais su trouver la solution pour retrouver de la stabilité, ce qui a précipité les mauvais résultats du Real Madrid. La Casa Blanca a ainsi réalisé une saison blanche, fatale pour le coach de 65 ans puisqu’il n’officiera plus sur le banc madrilène.

Xabi Alonso tient peut-être la solution !

Sauf retournement de situation, c’est Xabi Alonso qui devrait prendre le relai au Real Madrid. Et comme le rapporte Relevo, l’entraîneur espagnol aurait prévu de faire jouer son équipe à 3 défenseurs. S’il n’y parvient pas, Xabi Alonso devrait revenir à un système à 4 derrière, mais avec 2 attaquants et un seul meneur de jeu. Cela pourrait totalement convenir à Kylian Mbappé, qui ne serait plus condamné à être l’unique pointe de l’attaque. Cela pourrait tout changer au Real Madrid, puisque les problèmes pourraient être réglés de cette manière. À voir maintenant si sur l'aspect pratique, la tactique de Xabi Alonso s'avérera miraculeuse ou non chez les Merengue. À suivre...