Dembélé, Kvaratskhelia : Le problème surréaliste au PSG !

Au PSG, plusieurs stars évoluent sous les ordres de Luis Enrique. Certaines stars comme Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia font preuve de beaucoup de polyvalence, capables d’évoluer sur plusieurs postes de l’attaque. Mais pour Bertrand Latour, cela peut représenter un problème sur le côté historique de cette équipe parisienne. Explications.

Comment reconnaître le PSG de Luis Enrique ? Une équipe dotée d’un style de jeu léché, collective, dans laquelle chaque joueur, peu importe son statut, va effectuer de gros efforts. Mais surtout, les stars parisiennes sont capables d’évoluer à plusieurs postes.

Des changements de poste réguliers au PSG Ousmane Dembélé en est le meilleur exemple. Capable de briller sur l’aile droite mais également à la pointe de l’attaque, le Ballon d’Or 2025 donne le ton. Pour Betrand Latour, cette capacité qu’ont les joueurs du PSG à pouvoir se déplacer sur le terrain pose un petit problème au moment de qualifier de légendaire cette équipe.