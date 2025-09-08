Dembélé - Hakimi : Kylian Mbappé règle un conflit au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la victoire en finale de la Ligue des champions, le débat fait rage pour le Ballon d'Or et deux joueurs du PSG semblent idéalement placés pour y prétendre à savoir Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé a donné son avis et règle le débat concernant le Ballon d'Or qui sera décerné le 22 septembre.

Alors que le Ballon d'Or sera remis le 22 septembre prochain, le PSG espère célébrer l'un de ses joueurs. Cela pourrait être Ousmane Dembélé, le grand favori, ou encore Achraf Hakimi, lui aussi auteur d'une saison exceptionnelle. Mais Kylian Mbappé le donnerait plutôt à son compatriote.

Mbappé vote Dembélé « Ousmane mérite le Ballon d'Or, pour moi oui. J'espère qu'il va gagner. Je l'ai soutenu dès le début. C'était tout naturel de le soutenir, mais on va voir comment ça se passe, parce que ça ne dépend pas de nous. Si ça ne dépendait que de moi, je l'aurais ramené chez lui. Il y a eu des votes donc on verra. Et j'espère aussi qu'Achraf sera bien placé, ce serait cool pour les défenseurs, pour montrer que le football c'est tous les postes. Il a fait une saison historique », confie-t-il au micro de Téléfoot, avant d'évoquer son envie de remporter le Ballon d'Or un jour.