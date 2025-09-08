Dembélé - Hakimi : Kylian Mbappé règle un conflit au PSG !

Depuis la victoire en finale de la Ligue des champions, le débat fait rage pour le Ballon d'Or et deux joueurs du PSG semblent idéalement placés pour y prétendre à savoir Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé a donné son avis et règle le débat concernant le Ballon d'Or qui sera décerné le 22 septembre.
Alors que le Ballon d'Or sera remis le 22 septembre prochain, le PSG espère célébrer l'un de ses joueurs. Cela pourrait être Ousmane Dembélé, le grand favori, ou encore Achraf Hakimi, lui aussi auteur d'une saison exceptionnelle. Mais Kylian Mbappé le donnerait plutôt à son compatriote.
Mbappé vote Dembélé
« Ousmane mérite le Ballon d'Or, pour moi oui. J'espère qu'il va gagner. Je l'ai soutenu dès le début. C'était tout naturel de le soutenir, mais on va voir comment ça se passe, parce que ça ne dépend pas de nous. Si ça ne dépendait que de moi, je l'aurais ramené chez lui. Il y a eu des votes donc on verra. Et j'espère aussi qu'Achraf sera bien placé, ce serait cool pour les défenseurs, pour montrer que le football c'est tous les postes. Il a fait une saison historique », confie-t-il au micro de Téléfoot, avant d'évoquer son envie de remporter le Ballon d'Or un jour.
« Le Ballon d'Or un rêve ? Bien sûr, c'est dans la tête de tous les joueurs. Ca dépend des opportunités à saisir ou non. Mais ça passe par les trophées collectifs, par une saison aboutie et je pense que je ne brise pas de taboux, si je fais une saison aboutie et que je gagne des trophées, je vais le gagner aussi. Il faut être d'abord concentré sur ce qu'il y a apporter, et ce qu'il y a à apporter, c'est faire tout ce que je peux pour travailler avec mes équipes et gagner des trophées », ajoute Kylian Mbappé.