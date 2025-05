Dembélé forfait, son remplaçant au PSG est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que l'optimisme règne au sein du PSG pour le retour d'Ousmane Dembélé contre Arsenal mercredi soir, sa présence n'est pas encore assurée. Par conséquent, Luis Enrique doit réfléchir à la façon dont il pourrait jouer sans son numéro 10. Et Bixente Lizarazu a visiblement trouvé la solution.

Sorti sur blessure lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi sur la pelouse d'Arsenal, Ousmane Dembélé souffre d'un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite comme le précisait le PSG par le biais d'un communiqué. Bien que la situation évolue favorablement, le numéro 10 parisien reste incertain pour le retour face aux Gunners mercredi au Parc des Princes. Bixente Lizarazu donne d'ailleurs son idée pour le remplacer.

Dembélé toujours incertain

« Ce serait très dur évidemment quand on voit les buts qu'il est capable de mettre. Mais aussi la mentalité et l'agressivité qu'il a. Ce qui va changer c'est qu'il faudra rééquilibrer cette attaque. Kvaratskhelia est très bon sur le côté gauche, mais si on met Barcola, lui aussi est très bon sur ce côté gauche... Donc peut-être que je mettrais Kvaratskhelia dans l'axe, Doué sur le côté droit et avoir cette attaque qui peut fonctionner comme ça », estime-t-il sur le plateau de Téléfoot, avant de revenir sur le prestation du PSG lors de la demi-finale aller.

Kvaratskhelia dans l'axe pour le remplacer ?

« Ils ont été supérieurs, et pour moi c'est plus que la moitié du chemin ce qu'ils ont fait. Ils ont été supérieurs à tous les niveaux, faut simplement qu'ils remettent les mêmes ingrédients. Ce qui va faire la différence, c'est ce milieu de terrain parisien qui est très très fort parce qu'il court beaucoup et qu'il est capable de garder le ballon en maitrisant le tempo. Et ensuite, individuellement, il y a des joueurs comme Kvaratskhelia qui ont une mentalité qui tire l'équipe. C'est un chien ce mec ! Il attaque, il défend, c'est un partenaire parfait. Et puis, il y a le gardien de but. On l'a beaucoup critiqué, mais en 2025 il a enchainé des matches de très très haut niveau et avec un gardien qui est capable de sortir l'arrêt décisif, là aussi c'est une sécurité supplémentaire. Ils peuvent le faire s'ils mettent les mêmes ingrédients », ajoute Bixente Lizarazu.