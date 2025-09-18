Dembélé - Doué : L’annonce qui rassure le PSG !

Axel Cornic

Le début de saison n’a pas été des plus tranquilles pour le Paris Saint-Germain, qui a enregistré plusieurs blessés ces dernières semaines. C’est notamment le cas pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué, potentiels absents de longue date après leur blessure survenue avec l’équipe de France. Et pour ne rien arranger, lors du dernier match de Ligue 1 une autre star a rencontré des problèmes.

Certains diront que c’est la faute du Mondial des clubs et de la préparation estivale tronquée. Avant son entrée en lice pour défendre son titre en Ligue des Champions, le PSG accusait des nombreux blessés. Et pas des moindres, puisqu’on parle notamment d’Ousmane Dembélé, meilleur Parisien de la saison dernière ainsi que grand favori pour le Ballon d’Or 2025.

Hécatombe à Paris La star du PSG s’est blessée lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, tout comme son coéquipier Désiré Doué, grande révélation de la saison dernière. Un épisode qui a donné naissance à un véritable litige entre la sélection tricolore et Paris, qui a perdu deux éléments importants pour plusieurs semaines. La malédiction ne s’est pas arrêtée là, puisque les Parisiens ont vu Lucas Beraldo, Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia sortir sur blessure lors de la dernière journée de Ligue 1.