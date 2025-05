Dembélé Ballon d’Or : Le transfert gâché au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis sa petite phrase qui ressemble à un appel du pied au PSG, Rayan Cherki est annoncé avec insistance dans le viseur du club de la capitale. Cependant, Jérôme Rothen rappelle que le Lyonnais évolue à un poste similaire à celui d’Ousmane Dembélé présenté comme un candidat plus que crédible au prochain Ballon d’Or.

Passé tout proche de signer au PSG l'été dernier, Rayan Cherki avait finalement fait machine arrière alors qu'il ne manquait plus qu'à signer son contrat. Mais les rumeurs ont été relancées ces dernières heures avec les propos du Lyonnais qui a semblé lancer un appel du pied au PSG. Cependant, Jérôme Rothen estime qu'il y a embouteillage à son poste, avec notamment Ousmane Dembélé, possible Ballon d'Or.

Cherki bloqué par Dembélé ?

« Il (Cherki) aurait dû monter dans le train à ce moment-là (2024) ! Parce que le PSG était en pleine reconstruction, Luis Enrique avait ses idées, on savait aussi que Luis Campos était là… Alors Cherki… Donc je pense que c’était le moment pour lui de venir. Il a montré avec Lyon cette année, dans la régularité, qu’il avait une grande marge de progression. Moi je pense encore qu’il peut apporter beaucoup à un club ambitieux, mais pas au PSG », estime-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Il ne sera pas loin du Ballon d’Or, donc difficile de prendre sa place»

« Pour moi, il y a une équipe qui s’est construite, il y a des profils de joueurs bien précis que veut Luis Enrique, et la chose essentielle, c’est un joueur qui a un gros volume de jeu. Je pense que Rayan Cherki, dans tout ça, est en dessous de tous les joueurs de l’effectif parisien aujourd’hui, et en plus, il y a des joueurs qui jouent à son poste préférentiel. Parce que Rayan Cherki, ce n’est pas sur un côté, c’est plus dans le cœur du jeu, soit en faux numéro 9 comme Dembélé joue, et dans cette position-là, il y a embouteillage aujourd’hui. Parce que si Dembélé fait une belle finale de Ligue des champions, il ne sera pas loin du Ballon d’Or, donc difficile de prendre sa place. Derrière, il y a Doué, Kvaratskhelia, Barcola… », ajoute Jérôme Rothen.