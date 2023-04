Déception au PSG, il lâche un énorme aveu

La rédaction

Arrivé au cœur du mercato estival XXL du Paris Saint-Germain en 2021, le gardien italien Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas réussi à convaincre. Barré par les très bonnes performances de Keylor Navas, Donnarumma n'est jamais parvenu à se lâcher et à devenir un gardien de classe mondiale. Très critiqué, il est sorti du silence et affirme que ces critiques ne le touchent pas.

Gianluigi Donnarumma a vu son principal concurrent Keylor Navas partir cet hiver pour Nottingham Forrest afin de lui permettre de jouer plus libéré et franchir ce cap si important pour devenir l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais ce départ ne semble pas avoir changé grand chose, puisqu'il est toujours aussi fébrile dans son jeu au pied, bien qu'il soit excellent sur sa ligne. En début de mois, Daniel Riolo estimait même que « Donnarumma est nul. C’est une très mauvaise recrue et Dieu sait que ce gardien à l’Euro m’a fait tripper, mais je suis objectif au PSG c’est une catastrophe. » Et Keylor Navas reviendra à Paris à la fin de la saison...

«Les critiques ne m'atteignent pas»

Sur beIN SPORTS , le gardien international italien Gianluigi Donnarumma est revenu sur les critiques dont il est très régulièrement victime : « Moi je suis toujours motivé ! Les critiques font partie du jeu. Je suis habitué, j’en ai tellement reçu aujourd’hui j’ai les épaules assez larges pour les gérer même si parfois elles sont injustes. Elle ne m'atteignent pas et ne me font rien du tout. Tu sais parfois, malheureusement, il y a des moments ou rien ne va. »

«Si tu travailles et que tu donnes le maximum, tout rentre dans l'ordre»