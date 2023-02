Dans la tourmente, le PSG veut lancer une énième révolution

La rédaction

Christophe Galtier va devoir se sortir d'une grosse impasse. Son équipe a déjà subie quatre défaites depuis la période post-Coupe du Monde. Un chiffre important, alors que le PSG se lance dans un véritable marathon. Le mois de février va être intense avec en point d'orgue le match importantissime en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern. Et l'entraîneur du PSG pense à revenir à la base pour relancer son équipe.

Christophe Galtier fait face à une cascade de blessés. Le retour probable de Kylian Mbappé dans le groupe pour ce match face au Bayern ne risque pas de l'aider, puisqu'il devrait être remplaçant. En attendant d'être fixé pour son numéro 7, Christophe Galtier sait déjà comment il veut jouer contre le Bayern mardi.

Galtier pense à remettre en place une défense à 3

Dans une interview accordée Canal Football Club - réalisée avant les défaites face à Marseille (1-2) en Coupe de France et Monaco (1-3) en Ligue 1, et diffusée ce dimanche soir - Christophe Galtier a parlé tactique : « Si je pense revenir à une défense à trois contre le Bayern ? Oui, évidemment. Il y a une réflexion. C'est un système dans lequel nous avons été très performants pendant la première partie de saison. J'ai changé de système après notre match nul ici contre Benfica en Ligue des Champions pour plusieurs raisons. »

«J'ai mon 11 de départ»