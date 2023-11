Critiquée au PSG, elle balance sur le clan Messi

Axel Cornic

Mère et agent d’Adrien Rabiot, Véronique Rabiot est un personnage clivant, qui a beaucoup fait parler en France. Pour la presse italienne elle revient sur son rôle auprès de son footballeur de fils, ainsi que sur l’image qui lui a collé à la peau lors du passage de ce dernier au Paris Saint-Germain.

A l’image d’une Fayza Lamari ou encore d’un Jorge Messi, Véronique Rabiot a décidé de tout quitter pour prendre en main la carrière de son fils, Adrien Rabiot. Mais cela n’a pas toujours été facile, puisqu'elle a souvent été critiquée et une certaine image de mère surprotectrice et selon certains pas vraiment à sa place, lui a été collée par les médias et les observateurs.

« Je ne pense pas que le père de Messi ait jamais été critiqué pour s'être occupé de son fils »

C’était notamment le cas lorsque son fils évoluait encore au PSG et on lui reprochait d’être tout le temps aux entrainements. « Je ne pense pas que le père de Messi n'ait jamais été critiqué pour s'être occupé de son fils. Ni celui de Neymar au Brésil. C'est un problème médiatique français » a assuré Véronique Rabiot, dans un long entretien publié ce samedi par le magazine italien Sportweek .

« Je l'ai fait au PSG parce qu'à 17 ans il n'avait pas de permis de conduire et c’était autorisé par le club »