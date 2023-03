Coup dur pour le PSG, il prend déjà rendez-vous

Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe était revenu à la surface en prenant part aux quatre dernières sorties du PSG avant de se rompre le tendon d’Achille. Opéré avec succès, le titi parisien a publié un message dans lequel il promet de revenir plus fort.

Il poursuivait sa reprise en douceur à la compétition. Cependant, un nouveau contrecoup a frappé Presnel Kimpembe. Dimanche dernier, lors du déplacement du PSG au Vélodrome pour y affronter l’OM en Ligue 1 après la défaite en Coupe de France, Kimpembe s’est rompu le tendon d’Achille.

Kimpembe écarté des terrains pendant 7 mois

Une blessure importante qui devrait une nouvelle fois l’éloigner des terrains et cette fois-ci pour sept bons mois. Et alors que son contrat expirera en juin 2024 au PSG, le club de la capitale ne lâcherait pas Presnel Kimpembe selon L’Equipe , qui devrait bénéficier d’une offre de prolongation de contrat.

Un grand 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 pour tous vos messages de soutien ❤️L’opération s’est bien passée 🤲🏿Un grand merci à tout le staff médical du @psg et au Professeur James Calder.Les guerriers reviennent toujours plus forts.. 3️⃣🔴🔵#LAFORCE pic.twitter.com/U8Y2FtGr7o — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) February 28, 2023

«Les guerriers reviennent toujours plus forts…»