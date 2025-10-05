Coup de théâtre au PSG, une révolution se prépare avec le Qatar ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG souhaite quitter le Parc des Princes. Les dirigeants parisiens cherchent désormais le site idéal afin de bâtir leur nouveau stade. Cependant, du côté des candidats aux élections municipales de Paris qui se tiendront en 2026, aucun ne souhaite voir partir le club parisien, et tous se disent favorables à un dialogue pour trouver des solutions.

Le PSG pourrait prochainement évoluer loin du Parc des Princes. Comme confirmé par Nasser Al-Khelaïfi l’année dernière, le club parisien, après avoir échoué à racheter le stade de la Porte de Saint-Cloud, souhaite désormais bâtir son propre stade. Reste désormais à trouver le site idéal.

« Paris, c’est le Parc, et le Parc, c’est le PSG » Cependant, du côté du monde politique, on ne souhaite pas voir le PSG loin du Parc des Princes. Ainsi, plusieurs candidats aux prochaines élections municipales à Paris ont témoigné auprès du Parisien. « Paris, c’est le Parc, et le Parc, c’est le PSG. Il faut aider le club à réaliser ce qu’il veut faire tout en restant propriétaires. Il faut mettre sur la table tous les sujets », confie ainsi Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons.