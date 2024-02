Coup de gueule fracassant au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une première période très compliquée, le PSG a fini par s’imposer mercredi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, face à la Real Sociedad. Et il semblerait que Luis Enrique, particulièrement remonté après la première mi-temps de son équipe, ait poussé un énorme coup de gueule dans le vestiaire à la pause…

C’est un PSG à deux visages qui s’est présenté au Parc des Princes mercredi soir pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, face à la Real Sociedad (2-0). Très désorganisée dans le premier acte, la formation de Luis Enrique a été copieusement dominée par son adversaire, mais elle a finalement rectifié le tir avec une seconde période de bien meilleure qualité et deux buts inscrits par Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Et on connaît l’origine de cet électrochoc au PSG…

« Luis Enrique nous a tiré les oreilles »

Interrogé après le match. au micro de Canal + , Marquinhos a révélé un gros coup de gueule de Luis Enrique à la pause : « Nous avons parlé avec le coach à la mi-temps. Il nous a tiré les oreilles. Ça a servi parce que ça a été beaucoup mieux en termes d’attitude et de personnalité au retour des vestiaires (…) Ce qu’il nous a dit ? Je laisse ça dans le vestiaire (sourire). Il était bien énervé. C’est bien. Luis Enrique est quelqu’un qui nous dit toujours la vérité. C’est très important pour l’équipe », indique le capitaine du PSG.

« Je ne me souviens de rien »