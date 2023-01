Clash : Riolo se lâche, le PSG explose de rire

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré son statut de joueur emblématique du PSG version QSI, Marco Verratti ne fait pas forcément l’unanimité chez les observateurs. Daniel Riolo, le chroniqueur de RMC Sport, a notamment pour habitude de s’en prendre au milieu de terrain italien, et sa dernière pique en date à fait rire un autre joueur du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, Daniel Riolo ne porte pas Marco Verratti dans son cœur. Le journaliste de RMC Sport, chroniqueur dans l’émission l’After Foot, a fait du milieu de terrain italien du PSG l’une de ses cibles favorites depuis maintenant plusieurs années et pointe du doigt son apport très limité dans le jeu ainsi que son hygiène de vie. Et ces derniers jours, c’est une comparaison entre Verratti et un milieu de terrain de l’OM qui a fait réagir du côté du PSG.

« Rongier est passé devant »

En effet, Daniel Riolo a affirmé avec force au cours d’un débat que Valentin Rongier était un meilleur élément que le milieu de terrain italien du PSG : « Tu prêches un convaincu. Je n’arrête pas de leur dire qu’il est meilleur que l’idole du Parc (Verratti ndlr). Désormais il est meilleur que lui. Il faut être aveugle… Pour beaucoup de supporters du PSG et de gens en France c’est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Pour moi, il n’est même pas Top 30. Rongier est passé devant (…) Guendouzi, ça fait longtemps qu’il a dépassé l’idole du Parc », a lâché Riolo.

😂😂 — layvin kurzawa (@layvinkurzawa) January 12, 2023

Kurzawa en rigole

Et ces propos du chroniqueur au sujet de Marco Verratti ne sont pas passés inaperçus. Layvin Kurzawa, actuellement prêté à Fulham mais qui appartient toujours officiellement au PSG, a réagi sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, le latéral gauche a réagi avec plusieurs smileys, semblant donc hilare face à cette analyse de Daniel Riolo au sujet de son ancien coéquipier du PSG. La suite au prochain épisode…