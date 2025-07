Clash avec Messi : Fake news au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2022/2023, Lionel Messi et Vitinha se sont côtoyés au PSG et, semble-t-il ne se sont pas vraiment appréciés avec notamment une petite échauffourée à l'entraînement selon L'Equipe. Deux années sont passées et la hache de guerre, s'il y en avait une, a visiblement été enterrée. Explications.

Lionel Messi et Vitinha se sont croisés le temps de 90 minutes à la Mercedes-Benz Arena dimanche dernier pour le compte du 1/8ème de finale de la Coupe du monde des clubs. La star de l'Inter Miami s'est inclinée devant son ancien coéquipier du PSG sur le score de 4 buts à 0. De quoi raviver une rumeur de tensions entre les deux joueurs.

Clash entre Messi et Vitinha ? Et notamment lors d'un pressing assez appuyé de la part de Lionel Messi sur Vitinha. Pour rappel, lors d'un entraînement, l'Argentin aurait asséné au Portugais qu'en plus d'être « mauvais », il lui faisait « mal ». C'est en effet l'information que communiquait L'Equipe à l'époque de leur cohabitation à Paris en 2022/2023.