Clash avec les arbitres : Après l'OM, le PSG est au coeur d'un «scandale» !

Thomas Bourseau

L'OM, que ce soit l'entraîneur, le directeur du football ou encore les joueurs, ont eu des mots durs envers l'arbitrage ces derniers temps. Medhi Benatia a d'ailleurs été suspendu pour une remarque envers un arbitre en janvier dernier. Le PSG a été au cœur d'un nouveau coup de gueule envers le corps arbitral, mais cette fois-ci émanant du Stade Brestois et de son coach Eric Roy.

Le Stade Brestois a effectué son premier affrontement contre le PSG de ce mois de février à Francis Le Blé samedi soir. Le mardi 11 et mercredi 19 février, les Parisiens seront opposés aux Brestois en 16èmes de finale de Ligue des champions. La première manche a tourné en la faveur du Paris Saint-Germain samedi soir (5-2). Cependant, le score fleuve ne reflète pas totalement la physionomie du match alors qu'à la 50ème minute, les deux équipes étaient à égalité.

«Mais c'est un véritable scandale ce deuxième but»

A la 57ème minute de jeu, Ousmane Dembélé a inscrit le deuxième des trois buts de sa soirée en Bretagne. Un scandale selon Eric Roy, coach du Stade Brestois, qui a pesté envers le corps arbitral comme l'OM a pu le faire à plusieurs reprises ces dernières semaines. « Prendre 5-2 sur ce match-là, avec ce but-là qui fait toute la différence alors qu'on est dans notre momentum, il n'y a rien de pire pour nous couper les jambes. Derrière on prend 3-1, on a la chance, la niaque, la volonté de revenir à 3-2 malgré tout. Après, bien sûr, on joue notre va-tout sur les deux derniers buts. Mais c'est un véritable scandale ce deuxième but ».

«C'est de l'incompétence tout simplement»

Au micro de beIN SPORTS, l'entraîneur de Brest n'a pas mâché ses mots en exprimant une certaine incompétence des arbitres. « Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens à l'arbitrage qui doivent interpréter des situations et qui sont capables de te dire que le joueur parisien ne fait pas action de jeu. C'est de l'incompétence tout simplement ». Au passage, Eric Roy a souligné son incompréhension concernant la décision des arbitres terrains et la lecture des évènements de la VAR.

« Parfois des attaquants sont devant le gardien, ils gênent parce qu'ils sont en position de hors-jeu... ils ne touchent pas le ballon non plus, mais le but est refusé parce qu'ils gênent la vision du gardien. C'est à peu près la même chose. Les arbitres reconnaissent la position de hors-jeu, mais le quatrième arbitre a dit que la VAR considère qu'il ne fait pas action de jeu donc il n'y a pas de sanction ».

«Ce sont des gens qui sont à l'interprétation et qui ne comprennent rien au football»

Pour finir, en colère à la fin du match autour des consultants et journalistes de beIN SPORTS, Eric Roy a lâché une dernière punchline rapportée par RMC Sport. « Malheureusement, ce sont des gens qui sont aujourd'hui à l'interprétation et qui ne comprennent rien au football. Quand il y a une interprétation qui doit être faite, ça tombe souvent sur des équipes qui sont contre le Real Madrid, le PSG... C'est compréhensible, ce sont des institutions très fortes, ce qui fait qu'ils ont peut-être une interprétation favorable ».