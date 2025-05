Clash au PSG : L'incroyable pari

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sous les ordres de Luis Enrique, Désiré Doué brille de mille feux depuis la Saint-Sylvestre. Titulaire important du PSG, l'attaquant latéral de 19 ans a remporté son pari effectué il y a deux mois de cela avec son grand frère Guéla Doué à La Meinau samedi dernier. Explications.

Désiré Doué a pris une tout autre dimension au PSG depuis le début de l'année 2025. Titulaire quasi indiscutable dans les grands rendez-vous, le polyvalent ailier de 19 ans confirme sa réputation de fin dribbleur et a même honoré un pari vieux de deux mois samedi dernier.

«Il y a deux fois où je vais passer. Ah Guéla tu vas plus me voir»

En interview pour Téléfoot, Désiré Doué avait lancé un avertissement directement à son grand frère Guéla Doué via FaceTime. « Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on vient à La Meinau ? En mai. J'ai hâte de jouer contre toi. Si on a cinq duels, peut-être que tu vas me bloquer 3 fois, mais comme je t'ai dit. Il y a deux fois où je vais passer. Ah Guéla tu vas plus me voir ».

Désiré Doué efface Guéla Doué comme promis

Certes, le PSG s'est incliné le week-end dernier pour la deuxième fois consécutive en Ligue 1 à Strasbourg (1-2) après l'OGC Nice une semaine plus tôt (1-3). Cependant, Désiré Doué a tenu parole et a bel et bien éliminé son frère Guéla par le biais d'un petit pont pendant la rencontre.