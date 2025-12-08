Chevalier remplacé : Surprise confirmée au PSG !

Samedi face au Stade Rennais, Luis Enrique a été contraint de se passer des services de Lucas Chevalier. C'est Matvey Safonov qui l'a remplacé avec brio. Suffisant pour envisager un changement définitif dans les buts du PSG ?
Insuffisamment remis de sa cheville après le tacle de Lamine Camara contre l'AS Monaco, Lucas Chevalier était absent samedi pour le choc contre le Stade Rennais. Pour le remplacer, Matvey Safonov disputait ses premières minutes de la saison et le Russe s'est montré très convaincant au point de devenir une menace pour Lucas Chevalier ? C'est la question que se pose Walid Acherchour.
Safonov sème le doute au PSG
« Si Chevalier enchaine les performances moyennes, peut-être qu'il (Luis Enrique) fera une Safovov/Donnarumma comme l'année dernière contre le Bayern », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC. Un sujet également évoqué par Florent Gautreau, encore plus catégorique que Walid Acherchour.
«Il a été totalement protagoniste, et il est totalement dans le style»
« Sur la première action, Safonov se fait voler un peu le premier arrêt, où il est un peu juste, par Pacho. Derrière, tout ce qu'il fait est énorme, dont l'arrêt sur la frappe de Le Paul. Mais effectivement, sur les relances très courtes du PSG, il a été totalement protagoniste, et il est totalement dans le style. C'est intéressant pour la rotation. Sur le côté offensif, j'aime bien son profil, en tout cas en Ligue 1 », estime de son côté le journaliste.