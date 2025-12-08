Chevalier remplacé : Surprise confirmée au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi face au Stade Rennais, Luis Enrique a été contraint de se passer des services de Lucas Chevalier. C'est Matvey Safonov qui l'a remplacé avec brio. Suffisant pour envisager un changement définitif dans les buts du PSG ?

Insuffisamment remis de sa cheville après le tacle de Lamine Camara contre l'AS Monaco, Lucas Chevalier était absent samedi pour le choc contre le Stade Rennais. Pour le remplacer, Matvey Safonov disputait ses premières minutes de la saison et le Russe s'est montré très convaincant au point de devenir une menace pour Lucas Chevalier ? C'est la question que se pose Walid Acherchour.

Safonov sème le doute au PSG « Si Chevalier enchaine les performances moyennes, peut-être qu'il (Luis Enrique) fera une Safovov/Donnarumma comme l'année dernière contre le Bayern », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC. Un sujet également évoqué par Florent Gautreau, encore plus catégorique que Walid Acherchour.