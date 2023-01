Cette annonce de Messi qui va faire trembler le PSG

Thomas Bourseau

Lionel Messi est toujours sur son petit nuage au Qatar de cette nuit du 18 décembre. Il y a tout juste un mois, l’attaquant du PSG prenait le meilleur sur son coéquipier Kylian Mbappé en finale de Coupe du monde et offrait une troisième étoile à l’Argentine. Messi n’est toujours pas redescendu alors que des échéances importantes arrivent pour le PSG.

Le 18 décembre dernier, Lionel Messi parvenait enfin à réaliser le rêve de toute sa vie en remportant le trophée derrière lequel il a tant couru. Il aura fallu attendre le cinquième essai de La Pulga pour voir la légende du FC Barcelone et le capitaine de l’ Albiceleste remporter la tant convoitée Coupe du monde. Opposé à l’équipe de France de Kylian Mbappé en finale du Mondial au Qatar, son compère d’attaque au PSG, Messi a rendu coup pour coup à Mbappé et a pu soulever la Coupe du monde quatre ans après le sacre de Kylian Mbappé et des Bleus en Russie.

«Un des plus beaux mois du monde et je ne peux toujours pas y croire»

Un mois complet s’est écoulé depuis la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde au Lusail Stadium. Mais il semble que Messi a toujours la tête au Qatar et au sacre de l’ Albiceleste alors qu’il a déjà effectué deux rencontres complètes avec le PSG face à Angers le 13 janvier dernier (2-0) et face à Rennes le 15 janvier (0-1). C’est du moins ce qu’il faut retenir de son long message publié sur son compte Instagram . « Un des plus beaux mois du monde et je ne peux toujours pas y croire. Quelle folie vécue durant tout ce temps avant de soulever la coupe que nous voulions tant. Bien sûr, être champion rend les choses belles, mais quel mois j’ai vécu, avec tant de beaux souvenirs qui me manquent. Mes coéquipiers me manquent, vivre au jour le jour avec eux, le maté, les blagues, les entrainements, les gamineries que nous faisions ».

«Cela fait un mois que nous sommes… CHAMPIONS DU MONDE !»